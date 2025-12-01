En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, María Dueñas, conocida autora, presentó su más reciente historia “Por si un día volvemos”, novela que retrata la migración de los españoles, a la Argelia Francesa, y compartió con su publico cómo fue su labor de investigación para elaborar el libro.

“Fui a Oran, es complicado ir porque, bueno, pues por su situación política se ha mantenido siempre muy ajeno al turismo, a la llegada de extranjeros. Necesitas un visado para entrar como turista, una invitación formal de alguien que esté dentro. Pero bueno, conseguimos, fui con mis editoras queridas y una vez allí para mí fue muy conmovedor porque yo ya iba con muchas ideas que me había contado mucha gente que vivía allí. He tenido, a diferencia que cuando escribí ‘El tiempo entre costuras’, por ejemplo, que sí hablaba de un territorio muy cercano a mi familia, del protectorado de España en Marruecos, aquí lo que yo tenía era confidentes pero ajenos a mí”.

La autora española, cierra el año con esta presentación, que busca dar voz a las situaciones del pasado, antes de aventurarse en una nueva novela. (Por Pilar Gutiérrez)