El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en mantener abierto el estrecho de Ormuz al tránsito energético y rechazaron que Irán posea armas nucleares, informó la Casa Blanca tras su reunión en Pekín.

Según el comunicado, ambos mandatarios se pronunciaron contra cualquier cobro por el paso de hidrocarburos en esa ruta estratégica y acordaron reforzar la cooperación económica bilateral.

Durante el encuentro también se abordó la compra de petróleo y productos agrícolas estadounidenses por parte de China, así como acciones para contener el tráfico de precursores del fentanilo hacia Estados Unidos.

A la reunión asistieron empresarios como Elon Musk, además de directivos de Apple y Nvidia.

La cumbre continuará este jueves.