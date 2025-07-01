La ONU declaró oficialmente este viernes la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, después de que sus expertos advirtieran que 500 mil personas se encontraban en una situación “catastrófica”.

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU acusó que la hambruna en Gaza, “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”.

La declaración de la ONU provocó inmediatamente la ira de Israel, que calificó el informe de parcial y “basado en mentiras de Hamas”.