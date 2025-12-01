La Secretaría de Salud alertó sobre la variante de influenza A H3N2 subclado K, conocida como “supergripe” por su alta transmisibilidad, aunque aclaró que hasta ahora no se han confirmado casos en México.

La mutación ha generado preocupación en Reino Unido y otras regiones de Europa, así como en Estados Unidos y Canadá, donde se registra mayor circulación del subtipo.

La dependencia precisó que el virus H3N2 circula cada año, pero que esta variante específica no ha sido detectada en el país.

Ante el escenario internacional, exhortó a la población a vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo, especialmente a grupos vulnerables.

La Organización Panamericana de la Salud confirmó el aumento del subclado K en varias regiones del mundo, excepto en América del Sur.

La influenza H3N2 puede provocar fiebre alta, tos intensa, dolor muscular y malestar general.