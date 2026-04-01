La aerolínea Magnicharters anunció la cancelación de sus vuelos durante las próximas dos semanas debido a problemas logísticos, lo que ha dejado a pasajeros sin información ni atención en aeropuertos.

Usuarios reportaron falta de respuesta en teléfonos y ausencia de personal tras cancelaciones de último momento, como en rutas hacia Cancún y Monterrey.

Ante la situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, junto con la Agencia Federal de Aviación Civil, se implementa un plan de apoyo en aeropuertos como Cancún, Mérida y Huatulco, donde otras aerolíneas podrían asistir a los afectados.

Sin embargo, no se ha precisado si los traslados o soluciones tendrán costo para los usuarios.