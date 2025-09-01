Ante el desabasto de medicamentos a nivel federal, el municipio de Tlajomulco implementó el programa “Salud Cerca de Ti”, con el que se apoyará a 15 mil habitantes que no cuentan con seguridad social.

El alcalde Gerardo Quirino presentó la iniciativa durante su primer informe de gobierno, realizado este martes. Explicó que a través de una tarjeta, los beneficiarios tendrán acceso a medicamentos gratuitos, consultas médicas, lentes y estudios de laboratorio.

“Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados”, señaló el edil, al destacar este programa como uno de los principales logros en su primer año de gestión. (Por Edgar Flores Maciel)