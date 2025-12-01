El colombiano Manuel Turizo, regresó a Guadalajara, para cumplir con su presentación en la Arena Guadalajara, este martes en la noche. Con la gira “201”, el cantautor transportó a los tapatíos, a su casa, con un escenario que dividido en 4 partes representaba, su cuarto, comedor, sala y recibidor.

Desde los primeros acordes de “Mala Costumbre”, Turizo, le pidió a los asistentes que se pararan de sus asientos para que bailaran junto a él, canciones como “Los cachos”, “La nota”, “Dejala que vuelva”, entre otros éxitos que fueron altamente coreados.

Entre sus bailarinas, y acompañado de su hermano Julian Turizo, quien hace los coros, recorrió los diversos géneros y etapas que ha tenido, desde la bachata, y el urbano, hasta sus fusiones junto a Fuerza Regida y Grupo Frontera.

Para cerrar con broche de oro la noche, deleitó a sus fanáticos con “Vagabundo” y “El Merengue”, saldando así su deuda con Guadalajara.(Por Por Pilar Gutiérrez)