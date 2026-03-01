Una embarcación denominada “Granma 2.0” partió desde el puerto de Progreso, Yucatán, con destino a Cuba, cargada con cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria.
El envío incluye alimentos no perecederos, medicamentos, equipos tecnológicos, páneles solares y bicicletas, reunidos por activistas y organizaciones sociales.
El convoy está integrado por unas 25 personas de distintos países.
Zarpa desde Yucatán embarcación con ayuda humanitaria rumbo a Cuba
