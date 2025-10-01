Luego de ser goleado por Chivas, el Atlas está vivo y va en busca de clasificar al play in, dijo el técnico Diego Martín Cocca, en conferencia celebrada este jueves en la Academia Aga.

“La derrota contra Chivas nos dolió muchísimo, el equipo estuvo golpeado. Lo que tratamos es hacerles entender que es duro, pero que el futbol da revanchas y tenemos un partido muy importante por delante y la mejor manera de demostrar enojo con el resultado, es sacándolo el próximo partido. Queremos incentivar al equipo para que demuestre que tiene hambre”, dijo.

Atlas con 16 puntos en la doceava posición de la clasificación, recibe el sábado al Toluca y en la última fecha visita a Xolos.

“Quedan dos finales, el equipo está vivió y si gana los dos partidos, estaríamos vivos. Si ganas esos partidos tienes chance de clasificar, ahí esta lo que buscamos ser y lo que queremos hacer, lo que nos comprometimos es dar el máximo, corregir errores, vamos con esa expectativa ante Toluca entendiendo los momentos y los lugares”, agregó Cocca. (Por Martín Navarro Vásquez)