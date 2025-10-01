El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su molestia por la imagen que acompaña su reciente portada en la revista Time, publicada tras el alto al fuego entre Israel y Jamás.

Aunque dijo sentirse satisfecho con el artículo, calificó la fotografía como “la peor de todos los tiempos”, al considerar que la luz del sol borra su cabello y deja sobre su cabeza “una pequeña corona flotante”.

En su red “Truth Social”, el mandatario afirmó que la toma, realizada desde un ángulo bajo, “merece ser denunciada”.

La portada, titulada “Su triunfo”, destaca el papel de Trump en el acuerdo de paz que puso fin a las hostilidades en Gaza.