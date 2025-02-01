El peso mexicano inició la jornada de este viernes 15 de mayo de 2026 sin cambios significativos frente al dólar estadounidense, que abrió en 17.22 pesos por unidad en los mercados internacionales, de acuerdo con reportes financieros.

Durante las primeras horas de operación, la divisa estadounidense registró una ligera variación positiva de 0.18 por ciento y alrededor de las 9:00 de la mañana se cotizaba en 17.25 pesos.

Según el Diario Oficial de la Federación, el tipo de cambio oficial para este día es de 17.21 pesos por dólar.

En bancos mexicanos, la venta del dólar oscila entre 17.50 y 17.90 pesos, dependiendo de la institución financiera.