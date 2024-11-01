Además de Zapopan y Tlajomulco, el Ayuntamiento de Tala anunció que también brindará apoyo a los productores de maíz.

El presidente municipal de Tala, Gerardo Ruiz, presentó el Programa Tala con Maíz, mediante el cual dio a conocer los requisitos y puntos de registro para que los agricultores puedan acceder al beneficio.

La medida se suma al esfuerzo de otros municipios ante la caída del precio internacional del maíz y la crisis que los productores que han enfrentado durante los últimos tres años.