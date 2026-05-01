Mazamitla será sede del Maza+Beer Fest del 29 al 31 de mayo, evento con el que autoridades y empresarios buscan fortalecer la oferta turística y promover el consumo de productos locales.

El festival se realizará en la explanada principal del Pueblo Mágico y espera recibir alrededor de 2 mil visitantes por día.

Participarán nueve cervecerías artesanales, cuatro destilerías de raicilla y mezcal, además de expositores gastronómicos.

Durante la presentación del evento, autoridades estatales destacaron que este tipo de actividades ayudan a consolidar a Mazamitla como destino turístico para visitantes nacionales e internacionales.

Los boletos tienen un costo de 223 pesos y el festival ofrecerá actividades culturales y gastronómicas en un ambiente familiar, con el objetivo de impulsar la economía regional y atraer mayor turismo al municipio.