La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos realiza trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Parque Agua Azul para mejorar la seguridad, funcionalidad e imagen urbana de este espacio emblemático de Guadalajara.

Las labores incluyen reparación de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, pintura, limpieza y conservación de áreas como el Orquideario y el Partenón.

También se efectúan trabajos hidráulicos y mantenimiento en la zona del lago.

Autoridades señalaron que las acciones buscan garantizar espacios seguros y en buenas condiciones para visitantes y turistas.

El parque además se prepara para albergar Mundo Jalisco, festival artesanal, gastronómico y cultural que se realizará durante junio y julio de 2026, con actividades enfocadas en promover productos locales, gastronomía típica y expresiones culturales del estado.