Movimiento Ciudadano votará en contra del Plan B de la Reforma Electoral, por ser una iniciativa repleta de pifias, asevera el coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda.

“Si esto se mantiene, Movimiento Ciudadano irá en contra, expresamente y abiertamente lo decimos y sí, es una iniciativa plagada de pifias. Está la pifia de eliminar de un plumazo literalmente la paridad y por otro lado una ausencia de cálculo elemental para saber el verdadero impacto que tendrían una reforma al 115 constitucional y la integración de los ayuntamientos”.

El senador jalisciense insiste en que se trata de una reforma sin sentido, ni argumentos, además de que no le abona nada al sistema electoral en México. Señala que el Plan B, que se discutirá este martes, tiene resistencias internas en Morena y en sus aliados, como el partido del Trabajo. (Por Gricelda Torres Zambrano)