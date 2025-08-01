Durante el pasado fin de semana, operativos encabezados por la Policía Vial y las comisarías de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco retiraron de circulación un total de 123 motocicletas por diversas irregularidades.

En Tlajomulco, dos dispositivos permitieron asegurar 41 unidades con violaciones a la Ley de Seguridad Vial. En Zapopan, la estrategia aplicada sobre la avenida Juan Gil Preciado, en la colonia Parques de Zapopan, derivó en el decomiso de 21 motos.

En Guadalajara, tres operativos realizados en colonias como Arboledas del Sur y Miravalle retiraron 61 motocicletas, que fueron trasladadas a un corralón estatal. En los tres municipios, las principales causas fueron la falta de documentos como tarjeta de circulación o póliza de seguro, así como la ausencia de casco de seguridad por parte de los conductores. (Por Edgar Flores Maciel)