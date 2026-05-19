El Gobierno de la República ampliará en más de nueve mil camas la infraestructura hospitalaria del país, así lo informa el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

“Nuestro Plan de Infraestructura contempla que en estos seis años de administración de la doctora Sheinbaum construiremos nueve mil 139 camas más. De este Plan de Infraestructura de nueve mil 139 camas van a haber cincuenta hospitales completamente nuevos, 50 hospitales que suman seis mil 364 camas; además otros 47 hospitales del sector van a recibir ampliaciones mayores para que aún en esa misma infraestructura tengamos mil un camas más”.

Además, habrá acciones de remodelación en 55 hospitales viejos, lo que representará mil 774 camas nuevas. De esta forma, México pasará de más de 96 mil camas de hospital a 106 mil. (Por Arturo García Caudillo)