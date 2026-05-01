Los Pumas derrotaron 1-0 a Pachuca en el juego de Vuelta de semifinales en CU con solitario gol de Jordan Carrillo y clasifican a la final por reglamento, con empate global a uno y su mejor posición en la tabla. El técnico Efraín Juárez dice que están con todas las ganas de poder conquistar el título para su gente.

“Hay que disfrutar porque no es el común denominador disputar todo el tiempo el campeonato, estar ahí, primero como institución y luego como entrenador. Creo que hay que estar tranquilos, hay que preparar, sigue una final difícil, complicada, pero con nuestros argumentos vamos a salir y ojala el domingo estemos celebrando aquí con nuestra gente. En el global con el 1-1 pero lo merecíamos por lo que hemos hecho en seis meses y creo que en ese camino se ha ilusionado mucho la gente para poder estar ahí hoy con todas las ganas, con toda la ilusión de poder competir contra un rival importante y poder pelear por el campeonato”.

Celebró el técnico de la UNAM que esta final la vayan a disputar dos técnicos mexicanos al enfrentar a Cruz Azul dirigido por Joel Huiqui. (Por Manuel Trujillo Soriano)