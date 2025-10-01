De ser necesario llamará a su homólogo estadounidense Donald Trump, para buscar una reducción al arancel a los camiones fabricados fuera de la Unión Americana, así lo expresa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Bueno, lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo. El arancel a los vehículos pesados no es para México, obviamente a México le afecta más, porque tenemos exportación de vehículos pesados, y vamos a buscar un acuerdo antes del primero de noviembre, estamos buscando eso. Sí es necesario, pues igual y una llamada personal con el presidente Trump. Por lo pronto, el secretario de Economía lo está viendo con el secretario de Economía de Estados Unidos y con el embajador de Tratados Comerciales”.

De hecho, señala, ya recibió llamadas de los CEO’s de las empresas que fabrican camiones en México, y quedó de hacer lo que esté de su parte para resolverlo. (Por Arturo García Caudillo)