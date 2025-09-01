El coordinador del Partido Verde en el Congreso de Jalisco, José Guadalupe Buenrostro, anunció que no votará a favor del dictamen de reforma judicial impulsado por las bancadas de oposición.
“El dictamen no lo conozco, con decirte que no sabía que iba a sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales, por todo eso mi voto es en contra, yo no puedo respaldar algo que no conozco. Es un dictamen que no se hace en un día. Los seis grupos parlamentarios que estuvieron en rueda de prensa, yo siento que ya tenían días reuniéndose para sacar un dictamen, un dictamen de 125 páginas no sale en dos días”.
El legislador también rechazó el uso del proceso de insaculación o tómbola para la elección de aspirantes a cargos en el Poder Judicial del Estado. (Por Marck Hernández)
