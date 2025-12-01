El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Antonio Juárez Trueba, reconoció que el organismo enfrenta limitaciones financieras y solicitó al Congreso del Estado de Jalisco asignar mayores recursos para impulsar proyectos hidrosanitarios.

“No tenemos recursos. Yo les quisiera pedir de la mejor manera y muy encarecidamente: ustedes son legisladores, ayúdenos asignando mayor recurso o un presupuesto específico para el SIAPA. En el SIAPA tenemos cero pesos más que lo que nos ingresa como producto de los servicios que prestamos, entonces, ayúdenos también para tener más recursos y poder renovar toda esa infraestructura”.

Juárez Trueba indicó que ya se trabaja en la renovación de la red hidrosanitaria, iniciando en la zona de Analco, en Guadalajara. (Por Marck Hernández)