A una semana para inicie el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo del Toluca hizo oficial este viernes la contratación del atacante Sebastián Córdoba, procedente de los Tigres.

El equipo bicampeón comienza así a reforzar aún más el plantel que lleva al éxito el técnico Antonio Mohamed.

Córdoba, ex seleccionado nacional debutó en América, luego pasó a Tigres donde no pudo consolidarse.

En más el América llegó a un arreglo con el Atlético de San Luis por los servicios de Rodrigo Dourado, quien será su nuevo refuerzo en la defensa.

Y Chivas logró acomodar a Alan Mozo como nuevo futbolista de Pachuca, solo falta que apruebe exámenes médicos.