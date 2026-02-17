El Gobierno de México enviará una carta de extrañamiento al Reino Unido para reclamar por el asilo que otorgará a Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido por diversos delitos.

“Esta persona, que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues de dónde. Hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción cómo es posible que le den un asilo. Entonces sí, estamos enviando una nota con este posicionamiento”.

Por otro lado, Sheinbaum informó que el embajador de México ante las Naciones Unidas participará como observador en las reuniones de la Junta de Paz para Gaza, que promueve el mandatario estadounidense Donald Trump. (Por Arturo García Caudillo)