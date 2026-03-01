La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para revisar los preparativos de la inauguración del Mundial 2026.

La mandataria aseguró que el evento del 11 de junio será “histórico” y “excepcional”, al tiempo que llamó a respaldar a la Selección Mexicana durante la justa.

Por su parte, Infantino expresó su confianza en que el torneo será un éxito para México y calificó la competencia como una gran fiesta internacional.