El canciller Roberto Velasco, confirmó la realización, el próximo 22 de mayo de la cumbre México-Unión Europea, reunión que será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y su homóloga de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

“Va a haber varios elementos muy importantes en esta visita, en primer lugar, la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea y es un acuerdo muy importante porque establece la desgravación de nuevos productos, le da acceso preferencial al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos que eso obviamente pues para nuestro campo abre una nueva oportunidad. Reconoce también varias denominaciones de origen de México, e incorpora nuevas disciplinas a este tratado”.

Asimismo, se firmará un Acuerdo Comercial Provisional para sustituir al acuerdo definitivo en espera de que sea firmado por todos los países integrantes de la Unión Europea. (Por Arturo García Caudillo)