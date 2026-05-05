La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, convocó a una marcha en Chihuahua el próximo sábado y anunció que el partido promoverá un juicio político para solicitar el desafuero de la gobernadora de esa entidad, María Eugenia Campos Galván.

“El próximo sábado 16 de mayo a las cuatro de la tarde nos vamos a concentrar en la glorieta de Pancho Villa y vamos a realizar una marcha y vamos a convocar a las y los chihuahuenses a sumarse a esta movilización para pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio de desafuero”.

La morenista acusó al gobierno estatal de comprometer la estrategia de seguridad y de infringir leyes nacionales e internacionales relacionadas con la cooperación entre México y agencias de seguridad extranjeras, tras la muerte de dos agentes de la CIA.

Montiel señaló además que el gobierno de Chihuahua no participa en las mesas nacionales de seguridad y responsabilizó a la administración estatal de la situación de violencia en la entidad.