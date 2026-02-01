La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que durante el segundo semestre del año se realizarán licitaciones de espectro radioeléctrico orientadas a la conectividad del sector industrial, redes de microondas y banda 5G, como parte de un plan que se construye mediante mesas de diálogo con empresarios en distintas ciudades del país.
La quinta sesión nacional se llevó a cabo en Guadalajara, donde el regulador señaló que busca diseñar procesos acordes a las necesidades de inversión y operación de la industria, con el objetivo de impulsar redes inteligentes que fortalezcan la automatización, seguridad y productividad en sectores como manufactura, automotriz, logística, salud y minería.
Participantes destacaron que estos encuentros abren un canal de colaboración para construir una regulación incluyente que fomente competitividad y atracción de inversión.
Prevén licitar espectro radioeléctrico para industria en el segundo semestre
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que durante el segundo semestre del año se realizarán licitaciones de espectro radioeléctrico orientadas a la conectividad del sector industrial, redes de microondas y banda 5G, como parte de un plan que se construye mediante mesas de diálogo con empresarios en distintas ciudades del país.