La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que durante el segundo semestre del año se realizarán licitaciones de espectro radioeléctrico orientadas a la conectividad del sector industrial, redes de microondas y banda 5G, como parte de un plan que se construye mediante mesas de diálogo con empresarios en distintas ciudades del país.

La quinta sesión nacional se llevó a cabo en Guadalajara, donde el regulador señaló que busca diseñar procesos acordes a las necesidades de inversión y operación de la industria, con el objetivo de impulsar redes inteligentes que fortalezcan la automatización, seguridad y productividad en sectores como manufactura, automotriz, logística, salud y minería.

Participantes destacaron que estos encuentros abren un canal de colaboración para construir una regulación incluyente que fomente competitividad y atracción de inversión.