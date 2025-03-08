En todo el país, miles de mujeres salieron a marchar para exigir el fin de los feminicidios, de la violencia machista y de los abusos sexuales, y para reclamar el respeto a sus cuerpos y a sus derechos.

En el Día Internacional de la Mujer, estudiantes, jóvenes trabajadoras, madres de familia con sus hijas pequeñas y abuelas unieron sus voces a las de madres buscadoras, a familias que no están completas porque les faltan sus hijas, sus hermanas o amigas.

Todas tomaron las calles de decenas de ciudades con pancartas y exigiendo justicia por las que ya no están.

El bloque negro realizó pintas con consignas y exigencias de justicia en una iglesia católica y varios edificios públicos. Al llegar al zócalo encontraron el Palacio de Gobierno amurallado, por lo que arrojaron bombas molotov.

En la Ciudad de México participaron por lo menos 120 mil mujeres.