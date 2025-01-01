José Luis Rodríguez “El Puma”, nacido el 14 de enero de 1943 en Caracas, Venezuela, es un cantante, actor y productor musical reconocido por su poderosa voz y su carisma sobre el escenario.

Su carrera despegó en la década de 1970, consolidándose como uno de los artistas más importantes de la música romántica y balada latinoamericana.

Con éxitos como “Dueño de nada”, “Agárrense de las manos”, y “Pavo real”, “El Puma” logró conquistar audiencias en toda Iberoamérica, fusionando baladas, pop y música tropical en su estilo distintivo.

También incursionó en la actuación, protagonizando telenovelas que aumentaron su popularidad.

A pesar de enfrentar problemas de salud, incluyendo un trasplante de pulmón en 2017, José Luis Rodríguez ha continuado activo en la música, demostrando su resiliencia y amor por el arte.

Su legado lo convierte en una figura emblemática de la música latina, admirado por su versatilidad y pasión.