Elementos de la Fiscalía del Estado rescataron a un hombre de 28 años que era víctima de extorsión telefónica en Tlajomulco.

La intervención se activó luego de que el padre del afectado denunciara la pérdida de contacto y amenazas.

Con apoyo del centro de videovigilancia de Tlajomulco, autoridades localizaron el vehículo en el que se desplazaba y montaron un operativo para interceptarlo sobre avenida López Mateos.

La víctima había recibido llamadas intimidatorias y realizado depósitos bajo presión psicológica.

Fue localizada sin lesiones y recibió asesoría legal y apoyo psicológico. (Por Marck Hernández)