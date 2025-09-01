Como medida para reducir las inundaciones en la zona de La Martinica y Lomas de Tabachines, autoridades estatales y municipales analizan la construcción de un nuevo vaso regulador, así lo informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

“Hay una propuesta para poder hacer un vaso regulador donde está la Colmena de Miramar; el terreno contiguo lo adquirió el municipio de Zapopan. Ya habíamos hecho un vaso regulador en la parte alta, pero ahora se necesita hacer uno en la parte baja que estaría ahí pegado a Miramar”.

El mandatario estatal confirmó que hasta este martes suman 45 viviendas afectadas en ambas colonias, tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Lemus Navarro aseguró que el gobierno dará apoyo total a las familias damnificadas mientras se avanza en la definición de obras hidráulicas para la zona. (Por Edgar Flores Maciel)