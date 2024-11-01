Los gobernadores de Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas y altos mandos de Ejército Mexicano y la Guardia Nacional evaluaron las acciones coordinadas que han contribuido a la disminución de la incidencia delictiva en la zona.

Asimismo afirmó que la seguridad es una tarea compartida que requiere coordinación, voluntad y acciones firmes, por lo que Aguascalientes mantiene su disposición de seguir sumando esfuerzos para garantizar la tranquilidad de las familias.

Como parte de los acuerdos, se determinó reforzar los operativos en zonas limítrofes ante el inicio de la Feria Nacional de San Marcos 2026.