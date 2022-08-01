Se acabaron los rechazados y a partir de ahora, porque se trata de un derecho, todos los jóvenes tendrán las puertas abiertas para estudiar en el Bachillerato Nacional, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La educación es un derecho y todas y todos los adolescentes tienen derecho a ir al Bachillerato Nacional, no importa en qué subsistema esté. En ese Bachillerato Nacional pues habrá la parte más técnica o quienes les guste más una salida técnica, pero eso no quiere decir que no puedan seguir estudiando. O habrá quienes quieran estudiar la preparatoria, pero eso no quiere decir que no puedan tener algo técnico. Todas y todos los jóvenes de 15 a 18 deben estar en la escuela”.

Por ello, si después de los 18 quieren seguir estudiando, también encontrarán un lugar en la universidad. Además, todos estarán becados, para que no haya pretextos para que vayan a la escuela. (Por Arturo García Caudillo)