El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el asesinato de los artistas colombiano, Bayron Sánchez y Jorge Herrera, encontrados sin vida en el Estado de México este lunes.

En redes sociales, el Mandatario responsabilizó de los hechos a la política antidrogas vigente, a la que calificó de prohibicionista y “estúpida”, pues considera que fortalece a mafias internacionales en lugar de debilitarlas.

El mandatario insistió en que el consumo en Estados Unidos alimenta estas redes criminales que impactan a América Latina.