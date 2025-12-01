En el marco de la celebración de los primeros siete años de Morena en el poder, desde un atiborrado zócalo capitalino, la Primera Mandataria de la Nación, Claudia Sheinbaum, aseguró que por más campañas mediáticas o en redes sociales que hagan, nunca vencerán al pueblo de México y a su presidenta.

“En estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México y a su presidenta”. (Por Arturo García Caudillo)