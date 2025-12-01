Una adolescente de 15 años fue localizada y rescatada por la Policía de Guadalajara tras ser víctima de un intento de secuestro virtual.

El caso se activó cuando su madre reportó recibir llamadas en las que le exigían 100 mil pesos a cambio de “liberar” a la joven.

Oficiales acudieron a la vivienda en Privada Río Ameca y, tras detectar una nota dejada por la menor, se dirigieron a un centro comercial en la colonia Atlas-Olímpica.

Ahí encontraron a la joven mientras hablaba con los extorsionadores y le pidieron colgar de inmediato.

La adolescente explicó que había sido engañada con la falsa versión de que su madre estaba retenida.

Fue entregada en buen estado a su familia, que recibió orientación para presentar la denuncia. (Por Edgar Flores Maciel)