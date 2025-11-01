La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó como “ridículas” las acusaciones que rodean el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, luego de que se señalaran presuntos intereses políticos y financieros en su coronación. Afirmó que las versiones son falsas y pidió no darles importancia.

“No hay que hacer caso de esas cosas… Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de las críticas o cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella además de tener su mérito siempre, levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla y eso tiene mucho mérito, mucho mérito”.

Tras la competencia, el certamen enfrenta polémica por la renuncia de jueces, acusaciones de falta de transparencia y señalamientos sobre la trayectoria política de la familia de Bosch. También se han lanzado críticas hacia el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del concurso. Pese al ruido, la mandataria reiteró su felicitación a la ganadora mexicana.