Sobre los carriles de Periférico Sur desde hace varios meses, se realizan obras de rehabilitación y repavimentación, incluso se registró la muerte de un trabajador al que le cayeron toneladas de tierra.

El secretario de Infraestructura Obra Pública del Estado, David Zamora, asegura que los trabajos estarán terminados antes de que termine el 2025.

“Esas obras ya están a un 80 por ciento y van mejorar tanto la movilidad, como la visual de toda esa zona -¿Cuánto estarán concluidas?- Esas yo estimo en un mes y medio más, ya el avance muy considerable”.

Las obras sobre Periférico Sur van desde la colonia Santa María en Tlaquepaque hacia avenida 8 de julio. (Por Gustavo Cárdenas)