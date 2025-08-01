La Secretaría de Educación Pública ofreció disculpas por la agresión sexual de la que fueron víctimas 18 niños y niñas del preescolar “Marcelino de Champagnat”, ubicado en la alcaldía Gustavo A Madero, en el 2018.

Madres de menores de edad abusados sexualmente narraron la fuerte experiencia que enfrentaron esos pequeños que en ese entonces contaban con entre tres y cinco años de edad.

El titular de la SEP, Mario Delgado, se comprometió a establecer una mesa de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos, en la que participen padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, tras indicar que la dependencia federal ya emitió los lineamientos para la prevención y detección oportuna de posibles casos de violencia y abuso sexual.