Los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2025 por descubrir la tunelización mecánica cuántica macroscópica, anunció la Real Academia Sueca de las Ciencias.

Los investigadores, originarios del Reino Unido y Francia, lograron llevar los principios de la mecánica cuántica al mundo macroscópico.

Sientan las bases para el desarrollo de tecnologías en campos como la criptografía, la computación y la detección de alta precisión.