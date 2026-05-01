Elementos de la Comisaría Vial de Jalisco y de la Policía Estatal de Caminos participaron en una capacitación impartida por la Global Road Safety Partnership sobre liderazgo, justicia procesal y operación policial en situaciones de emergencia.

La jornada contó con la participación de especialistas internacionales como Marcin Flieger y Robert Susanj.

Además, la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial entregó seis cinemómetros láser para reforzar las labores de vigilancia.

El comisario vial Jorge Arizpe destacó que estas herramientas permitirán mejorar el desempeño operativo de los elementos en calles y carreteras del estado.

Las capacitaciones forman parte de la preparación de corporaciones de seguridad de Jalisco rumbo a la Copa mundial de la FIFA 2026, con apoyo de agencias internacionales de seguridad.