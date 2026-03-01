Un total de nueve personas fueron detenidas tras un operativo en la zona conocida como “Pueblo Quieto”, como resultado de dos cateos realizados en el área, confirma la Fiscalía del Estado.

En las acciones se aseguraron dos armas de fuego, droga, 17 teléfonos celulares, una laptop y otros objetos.

Además, se decomisaron ocho máquinas tragamonedas y se detectaron puntos de venta de cigarros sueltos.