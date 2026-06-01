El titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, aseguró que el servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado mejorará durante el segundo semestre de 2026, conforme avance la contratación y capacitación de nuevos operadores.
El funcionario explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema es la falta de conductores, situación que mantiene fuera de circulación algunas unidades y provoca tiempos de espera prolongados para los usuarios.
Indicó que este déficit se presenta en diversas entidades del país desde la pandemia de Covid-19.
Monraz afirmó que hacia finales de año se espera contar con una flota más completa y con mayor disponibilidad de autobuses.
Añadió que factores como inundaciones, árboles caídos y fallas en la infraestructura vial también afectan la puntualidad y operación diaria del transporte público.
Promete Setran mejorar servicio de transporte público en segundo semestre
El titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, aseguró que el servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado mejorará durante el segundo semestre de 2026, conforme avance la contratación y capacitación de nuevos operadores.