El titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, aseguró que el servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado mejorará durante el segundo semestre de 2026, conforme avance la contratación y capacitación de nuevos operadores.

El funcionario explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema es la falta de conductores, situación que mantiene fuera de circulación algunas unidades y provoca tiempos de espera prolongados para los usuarios.

Indicó que este déficit se presenta en diversas entidades del país desde la pandemia de Covid-19.

Monraz afirmó que hacia finales de año se espera contar con una flota más completa y con mayor disponibilidad de autobuses.

Añadió que factores como inundaciones, árboles caídos y fallas en la infraestructura vial también afectan la puntualidad y operación diaria del transporte público.