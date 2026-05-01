La Secretaría de Gobernación rechazó las acusaciones de boicot hechas por el gobierno de la Comunidad de Madrid durante la visita de Isabel Díaz Ayuso a México.

La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez aseguró que las actividades de la funcionaria española se desarrollaron en total libertad y negó que existiera algún intento por impedir sus presentaciones públicas o privadas.

El pronunciamiento ocurrió después de que el gobierno madrileño acusara un supuesto ambiente hostil y responsabilizara a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de promover críticas y protestas durante la visita.

La administración española también afirmó que existieron amenazas para cancelar eventos relacionados con los Premios Platino, versión que autoridades mexicanas rechazaron.