La Secretaría de Gobernación rechazó las acusaciones de boicot hechas por el gobierno de la Comunidad de Madrid durante la visita de Isabel Díaz Ayuso a México.
La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez aseguró que las actividades de la funcionaria española se desarrollaron en total libertad y negó que existiera algún intento por impedir sus presentaciones públicas o privadas.
El pronunciamiento ocurrió después de que el gobierno madrileño acusara un supuesto ambiente hostil y responsabilizara a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de promover críticas y protestas durante la visita.
La administración española también afirmó que existieron amenazas para cancelar eventos relacionados con los Premios Platino, versión que autoridades mexicanas rechazaron.
Segob rechaza acusaciones de boicot contra visita de Ayuso
La Secretaría de Gobernación rechazó las acusaciones de boicot hechas por el gobierno de la Comunidad de Madrid durante la visita de Isabel Díaz Ayuso a México.