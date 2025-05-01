El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseveró que entre los cambios de fondo que se realizarán a la minuta de reforma a la Ley de Extorsión devuelta por la Cámara de Diputados será elevar la penalidad a 15 años de prisión a quienes incurran en este delito.

Confirmó que la próxima semana se discutirá en comisiones el dictamen y se prevé que en la sesión ordinaria del miércoles sea debatida en el Pleno y en su caso, aprobada.

Indicó que el proyecto será modificado a fin de elevar la penalidad para quienes cometan el delito de extorsión y evitar que la retroactividad opere a favor de las personas procesadas o sentenciadas.