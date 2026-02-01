Para evitar el crecimiento desordenado y tener mayor control y desarrollo ambiental, el Ayuntamiento de Tlaquepaque anunció el Foro de Consulta Pública para actualizar el Programa de Ordenamiento Territorial, que según el secretario municipal de Planificación, Manuel González, permitirá que los habitantes se involucren en el desarrollo y crecimiento del territorio de Tlaquepaque.

“Mediante el cual los ciudadanos y cualquier sector organizado de la sociedad puede acudir a presentar sus propuestas u opiniones dentro de este programa, del cual se encuentran vigentes, por tanto, está dirigida a toda la ciudadanía que quiere participar así como a sectores especializados, que los ciudadanos mediante solicitudes o opiniones que presenten puedan obtener modificación en el cambio de uso de suelo”.

La convocatorio para el foro sobre Ordenamiento Territorial de Tlaquepaque está abierto para el público en general y sectores organizados. (Por Gustavo Cárdenas)