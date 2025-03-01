El peso mexicano sumó este miércoles cuatro jornadas consecutivas de apreciación, al ubicarse en su nivel más bajo desde julio de 2024.

El tipo de cambio cerró en 17.81 pesos por dólar, una ganancia de 0.17 por ciento

Especialistas indican que la apreciación responde al retroceso del billete verde ante la incertidumbre sobre la autonomía de la Reserva Federal.