Un juez vinculó a proceso a Jairo Jahir “N” por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, relacionado con la presunta privación de la vida de su padre en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, los hechos ocurrieron entre el 22 y el 23 de enero de 2024 en la colonia La Cofradía. Tras una discusión, el imputado presuntamente golpeó a la víctima en el cráneo hasta causarle la muerte.

Posteriormente, se presume que desmembró el cuerpo, lo ocultó en bolsas y lo enterró bajo una plancha de concreto cubierta con estiércol.

La desaparición fue denunciada por familiares, lo que dio inicio a las indagatorias que permitieron localizar el cuerpo días después y establecer la probable responsabilidad del acusado.

Ante la gravedad del delito, el juzgado dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. (Por Edgar Flores Maciel)