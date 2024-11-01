Con la figura del contrato de arrendamiento con una clausula de Justicia Alternativa, los juicios de desahucio inquilinario han bajado hasta en un 45 por ciento, refiere su director general, Guillermo Zepeda Lecuona, quien este jueves rindió su séptimo informe de resultados en el Centro de la Amistad Internacional.

“En la parte preventiva, los convenios por ejemplo de arrendamiento, ha bajado por ejemplo 45 por ciento los juicios de desahucio inquilinario desde que existe la opción del contrato de arrentamiento con cláusula de justicia alternativa. De cuatro estados han venido a preguntar sobre este esquema”.

La prevención de conflictos en materia inquilinaria permite que los jueces utilicen los escasos recursos que tienen en atender casos más complejos. A esto se suma, dice Zepeda Lecuona, alrededor de 25 mil asuntos comunitarios. (Por Gricelda Torres Zambrano)