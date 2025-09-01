Al anunciar la Semana de la Movilidad, la coordinadora estatal de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo, invitó a los ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara a participar en el Día Mundial Sin Auto; el propósito de conocer otros sistemas de transporte y movilidad activa. Dijo, se trata de otras opciones de desplazamiento.

“La jornada inaugural coincidirá con el Día Mundial Sin Automóvil y queremos aprovechar la ocasión para invitar a la ciudadanía a dejar el coche en casa aunque sea por un día y que podamos redescubrir la ciudad a otra escala, caminando, en bicicleta o usando el transporte público. También quiero destacar que esta semana no se limita un mero simbolismo sino que implica acciones concretas”.

El Día Mundial Sin Auto será el próximo lunes 22 de septiembre. (Por Gustavo Cárdenas)